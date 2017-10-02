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День за днём с «Арктик-ТВ»02.10.17 19:30

Всемирная паутина не помогла участникам краеведческого квеста «Мой Мурманск»

Найти первый городской памятник и вспомнить историю довоенного Мурманска, не побоявшись осеннего холода. Более 50 северян самого разного возраста попробовали свои силы в краеведческом квесте «Мой Мурманск».

Посетить первый памятник города – такое одно из заданий краеведческого квеста «Мой Мурманск», который состоялся в столице Заполярья в преддверии Дня города. Более пятидесяти мурманчан самого разного возраста собрались  в сквере на улицеЛенинградской, с нетерпением ждут старта увлекательной игры.

Участникам необходимо правильно ответить на вопросы, добраться до места назначения пешком и сделать для координатора селфи. Условия квеста звучат несложно, но на деле всё не так легко. Подсказок нет, а возможность пользоваться интернетом не сильно выручает. Вопросы составлены так, что найти на них ответ во Всемирной паутине практически невозможно.

- Участникам всего будет дано 10 заданий. Это 10 мест, которые так или иначе связаны с какими-то достопримечательностями, либо событиями в городе Мурманске, - поясняет Екатерина Гаврилюк, начальник молодёжного культурного центра «Объединение молодёжных центров и клубов». – Тема игры  – довоенный Мурманск. И вот эти 10 мест им надо будет посетить.

Попасть в игру по исторически важным местам города удалось не всем желающим, так как желающих было много, а мест не хватило. Всего на старт вышла 21 команда – это максимум, который могли принять организаторы. В каждой по три участника - от 14 до 30 лет. У всех свои причины играть в исторический квест.

- Мы ждём чего-то такого, что позволит нам больше узнать о своём городе, расширить наш кругозор. Надеюсь, что это будет интересно, например, говорят Алина, Аня и Мария, участники квеста. -  Мы до этого участвовали в квесте «Фотовспышка». Нам понравилось, поэтому мы решили попробовать ещё раз.  - Это будет достаточно интересно: какие-то новые эмоции, или ещё что-то.  Много чего узнаем нового, это точно! – считают Дарья, Анастасия и Егор, участники квеста.

На 10 заданий отводится всего 4,5 часа. В конце организаторы объявили победителей в каждой из трёх возрастных категорий. Все ушли с квеста с дипломами и призами. Организаторы от администрации города пообещали, что подобные квесты станут неотъемлемой частью  жизни столицы Заполярья. 

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Сергей
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