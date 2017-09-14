Всемирному дню действий «За достойный труд» - брошюра!

Минимальная заработная плата в Мурманской области выросла. Теперь Мурманский областной совет профсоюзов планирует побороться за то, чтобы она поднялась ещё раз и сравнялась с прожиточным минимумом.

С 2007 года в Мурманской области минимальная заработная плата никогда не была ниже прожиточного минимума. На сегодняшний день минимальная заработная плата установлена в размере 14283 рубля. В мае областной совет профсоюзов обращался в правительство с предложением повысить её до 14 тысяч 632 рублей - такой на тот момент был региональный прожиточный минимум. Однако, уже в августе его ещё раз повысили. Теперь президиум региональных профсоюзов планирует выйти в правительство ещё с одним предложением.

- Сегодня предстоит рассмотреть на заседании президиума новую цифру, с которой мы обратимся к нашим партнёрам, - говорит Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профессиональных союзов. - Далее предложим им в кратчайшие сроки провести переговоры по этому вопросу. Конечно, скачок довольно-таки большой: 14283 и 15185 рублей - почти тысяча рублей. Но, тем не менее, мы будем искать компромиссный вариант. Вариантов много: поэтапное повышение, отсрочка.

А уже 7 октября в Мурманске и области пройдут мероприятия, посвящённые Всемирному дню действий «За достойный труд». Эта акция проводится в более чем 130 странах мира и направлена на отстаивание социально-трудовых прав и интересов наёмных работников. В Мурманской области в этот день планируется провести информационные пикеты.

- В этом году мы получали очень много вопросов относительно пенсионного законодательства, поэтому решили совместно с отделением Пенсионного фонда подготовить брошюры, которые будут отвечать на вопросы наших горожан, жителей Мурманской области, - отметил Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профессиональных союзов. – В этой брошюре довольно солидная часть - 7 страниц - посвящена именно вопросам северных надбавок.

Большинство мурманчан, в частности, волнует вопрос северных пенсий. Сохранятся ли они, если пенсионер из Заполярья переедет в тёплые края. Об этом, и многом другом и расскажут информационные брошюры, которые 7 октября на улицах будут раздавать волонтёры под флагами облсовпрофа.