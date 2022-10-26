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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.10.22 19:30

Всемирный день художника встречаем с Любовью Владыкиной

Почему техника рисования алкогольными чернилами так популярна? Картина каждый раз получается уникальной, необычной и в то же время методика проста и не требует художественного образования. При небольшой сноровке каждый может сотворить шедевр абстракционизма.

25 октября отмечается Всемирный день художника. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила одну из творческих мастерских столицы Заполярья.

Художница, Любовь Владыкина, прежде чем открыть свою творческую мастерскую, прошла долгий путь. Различные курсы валяния из шерсти, техника росписи по ткани, кройка и шитьё, участие в боди-арт фестивалях. Скрапбукинг, декупаж… Вот так, всего по не многу, что можно изучить самостоятельно. Но именно семейные обстоятельства стали импульсом для предпринимательства.

Любовь Владыкина, художница: «Я бы на этот шаг, наверное, никогда бы не решилась, если бы не болезнь ребёнка. Ребёнок заболел сахарным диабетом, встал вопрос, а как я буду выходить с декрета и совмещать инсулинозависимого ребёнка и основную деятельность. Очень многие родители, когда сталкиваются с такой жизненной ситуацией, увольняются. Вот и я приняла решение, что я не смогу работать».

Каждая творческая личность стремится к созданию арт-пространства, Любовь Владыкина - не исключение. Да и техника рисования спиртовыми чернилами стала арт-терапией или даже спасением от напряжённой ситуации в семье. Сначала она попробовала эту методику сама, художницу это увлекло настолько, что переросло в мастер-классы, которые по сей день находят отклик у северян. Помимо обучения желающих, Любовь выставляет свои произведения искусства на всеобщее обозрение.

Любовь Владыкина, художница: «Здесь выставка всегда висит, мои работы всегда развешены. В Мурманске я проводила две выставки: в ДК «Первомайский» и в торговом центре «Плазма». Там есть возможность выставиться любому мастеру».

Выставки картин - это лишь одна сторона медали. С другой стороны - Любовь Владыкина активно занимается благотворительностью.

Любовь Владыкина, художница: «Например, один из последних социальных проектов - психологический проект называется «Другая». Он буквально недавно стартовал вот, а девушки уже три группы принимали, в этом проекте их было по пятнадцать человек. Это было тяжело, но всё равно эти горящие глаза, эмоции - огромная энергоотдача. Я понимаю, что я делаю всё правильно и иду в правильном направлении».

Проект «Другая» направлен на понимание себя, своих возможностей, желаний, а также способов их осуществления. Любовь Владыкина отметила, что творчество многогранно: для кого-то это терапия, а для кого-то возможность раскрыть потенциал.

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