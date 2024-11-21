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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.24 19:30

Всемирный день ребёнка отметили в Детской областной клинической больнице

Выступить для ребят, находящихся на лечении, приехали творческие коллективы Дома культуры Ленинского округа областного центра.

Больница – не самое весёлое место, особенно для ребят. Однако, в многопрофильном стационаре областной детской больницы для маленьких пациентов организуют разные праздники. Народные песни, фланкировка шашками, песочная анимация – всё, чтобы ребята не скучали и быстрее выздоравливали. 

Ирина Коряковцева, г. Апатиты: «Когда ребёнок попадает в такое учреждение, то он угнетён, заболевание физическое его сковывает. Поэтому такое развлечение, такие мероприятия очень важны для детей, чтобы поднять настроение, отвлечь их».

Марк Коряковцев, пациент из г. Апатиты: «А здесь скукота без мероприятий интересных».

Стас Лукин, пациент: «Важны, чтобы поднять настроение у тех, у кого оно почти всё время плохое. У нас в корпусе есть люди, которым плохо почти всё время. Ну, вот им и надо поднять настроение. Я меньше бываю на концертах дома, чем здесь, в больнице».

Несмотря на юный возраст, артисты понимают, как важно поддерживать ребят, которые находятся на лечении. С радостью приезжают и показывают свои лучшие номера.

Степан Тиньков, клуб фланкировки шашкой «Эфес»: «Есть такие дети, которые не могут прийти к нам на выступление в Ленинский ДК, поэтому мы приезжаем, чтобы подарить им радость, улыбку на лице. Вот для чего мы сюда приезжаем».

Артисты образцового самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Русские потешки»: «Нужно обязательно как-то радовать детей, чтобы они получали эмоции от концертов, познавали мир музыки, народные песни».

Анастасия Авдеева, ансамбль «Дети Севера»: «Надо поднимать им настроение, чтобы они радовались жизни».

После таких выступлений юные зрители часто и сами хотят стать артистами. В нашем городе большой выбор кружков и дополнительных занятий для детей. Например, песочная анимация, которую преподает Людмила Семенова. Ребятам она показала «Сказку о рыбаке и рыбке».

Людмила Семенова, руководитель кружков и художник песочной анимации Дома культуры Ленинского округа: «Дети – это везде дети. И в больнице, и на улице, и дома. Им важно показывать, что в мире есть не только работающие, усталые, напряженные взрослые, но в мире есть и добрые стороны: и красота, и позитивные эмоции. Жизнь прекрасна, в принципе, где бы ты не находился. Все зависит только от твоего внутреннего состояния».

Врачи всегда рады появлению гостей в стенах больницы. Ведь после этого маленькие пациенты ещё больше хотят выздороветь, чтобы ходить на концерты и общаться с друзьями.

Иванна Доронина, заведующая онкологическим отделением Мурманской областной детской клинической больницы: «Сегодня Всемирный день ребёнка, объявленный ООН. Это очень важно, но самое главное, важно помнить об этом каждый день, а не только 20 ноября. Я не перестаю об этом говорить: о детях нужно помнить всегда, а не только в праздники. Поэтому мы очень благодарны, счастливы и рады всем тем людям, которые приходят поздравить наших детей, всех детей, которые находятся в детской больнице».

Ближайшее время к маленьким пациентам больницы придёт и мурманская детская писательница Екатерина Чунина. Автор пишет сказки и рассказы с северным колоритом.

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