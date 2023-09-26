Всемирный день русского единения в Москве объединил гостей из разных уголков нашей необъятной Родины

Всемирный день русского единения отпраздновали в Москве. Местом проведения стал парк Горького, где выступали известные артисты и блогеры, работали интерактивные и развлекательные площадки. Гостей ждали памятные призы и отличное настроение.

Танцев в этот день было предостаточно. Всё потому что парк Горького стал местом празднования Всемирного дня русского единения. Для гостей была подготовлена масштабная развлекательная программа. Территория фестиваля превратилась в мини-городок из полусфер, разделяющих пространство на тематические зоны.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Здесь каждый гость мог стать участником большого праздника. Например, посмотреть выступление циркачей, познакомиться с блогерами, послушать популярных артистов или же приобщиться к какому-нибудь известному сообществу».

Например, участники бойцовского движения «Наше Дело» проводили силовые и киберспортивные соревнования, мастер-классы с чемпионами лиги. Проверить свои силы мог каждый. Промоушен «Наше дело» - место для сильных духом и телом спортивных людей, которые готовы бороться за свой успех.

Владимир Морозов, блогер «Инсайт люди: «Я думаю, максимально полезно, потому что это определенный социальный лифт, чтобы те, кто занимается спортом, могли продвинуться. Например, когда я пытался заниматься спортом 10-15 лет назад, никаких социальных лифтов толком не было. Сейчас они есть в виде таких промоушенов замечательных».

Певец, блогер, участник различных реалити-шоу Женя Ершов тоже спортсмен лиги «Наше дело». На празднике артист признался журналистам, что занимается только тем, что ему действительно нравится. А главное, никогда не обращает внимания на агрессоров, которые время от времени пишут в соцсетях.

Ershov, певец, блогер: «Люди на тебя могут злиться, только если завидуют. Очень часто такое, потому что хейтеры, в основном, завистники, которые ищут решение и объяснение своих проблем в твоих успехах».

С идеей игнорирования хейтеров оказались согласны многие блогеры. Например, Саша Стоун – звезда популярных реалити-шоу и телеведущий уверен, что надо прислушиваться только к тем, кто тебя поддерживает. Например, верить фразе многих родителей: «У тебя всё получится».

Саша Стоун, блогер, ведущий: «Знаете, если к этой фразе серьёзно не отнестись, то, кажется, что вы всем так говорите. А если поверить в это, когда ты действительно чего-то хочешь добиться и помнишь эти слова, что всё получится, то это и получится. Просто верьте в себя, в свои цели и мечты».

А ещё важна искренность и человечность, к чему на шоу «Выжить в Дубае» всегда призывала финалистка проекта Татьяна Минжуренко.

Татьяна Минжуренко, финалистка реалити-шоу «Выжить в Дубае»: «Я не о себе новое узнала, а об участниках. Когда я начала смотреть шоу, когда оно уже вышло по телевизору, то тогда я узнала, что многие люди на самом деле оказываются двуличными. Но я всё шоу пропагандировала одну важную вещь: быть честным и в любой ситуации оставаться человеком».

Для тех, кто хотел ближе познакомиться со знаменитостями, дорога была в лекторий. Здесь можно было поговорить с ведущими топ-менеджерами медиасферы и креативных индустрий, популярными блогерами, актёрами и музыкантами. Участники свободно задавали вопросы спикерам и получали честные ответы.

В шатрах популярных соцсетей работали зоны, где можно было развлечься, снять контент и даже выиграть призы за участие в активностях. Например, «Инсайт люди» за победы в разных викторинах и музыкальных поединках дарили гостям полезные сувениры. Без подарка не ушёл никто. Но мне особенно приятно было встретить на празднике мурманчанку Александру Колпакову. Руководитель заполярной студии блогеров прилетела в Москву на специальное обучение.

Александра Колпакова, руководитель региональной студии блогеров «Инсайт люди»: «Снимать мини-фильмы, сериалы, социально-значимые ролики, затрагивающие важные темы. А это ведь и сценарное мастерство, и умение координировать весь съёмочный процесс. На самом деле, это достаточно трудоёмкая работа. И из регионов собрали специалистов, у которых есть задатки, и обучили их. Мы поговорили с реально действующими сценаристами, продюсерами и так далее».

Полученными знаниями Александра поделится с нашими инфлюенсерами, чтобы они могли развивать не только блогерские навыки, но и другие творческие таланты. Конечно, Саша пришла в парк Горького не случайно, а чтобы с коллегами из разных городов отпраздновать Всемирный день русского единения.

Александра Колпакова, руководитель региональной студии блогеров «Инсайт люди»: «Праздник замечательный. На самом деле так много народу, тема такая замечательная, чувствуется единение».

Позитивный настрой был у каждого гостя большого праздника.

Пожалуй, одной из самых популярных площадок стал ретро-шатёр от «Нового русского цирка». Здесь можно было встретить жонглёров, гимнастов и клоунов. Зрители погружались в атмосферу, где происходящее завораживает и время теряет силу.

Василиса Майданская - театральная актриса. Гимнастикой начала заниматься в детстве. Эту любовь ей привили родители, выступающие в цирке. Именно поэтому девушке близка такая атмосфера и несложна сегодняшняя роль.

Василиса Майданская, актриса: «Это воспринимается даже как разминка, растяжка, тренировка в какой-то степени. Тем более мы же не все время гнёмся, мы пытаемся пригласить зрителей, которые проходят мимо, чтобы поучаствовать с нами, привлечь их. Научить что-то делать, что умеем мы, например, жонглировать».

Вернуть в реальность гостей праздника помогали артисты, выступающие на сцене. Среди них начинающие и уже популярные музыканты. Дискотека «Авария», «RASA», «Винтаж», Юлианна Караулова, «NLO», «Amirchik», ERSHOV и многие другие. Одним из ведущих праздника стал Дмитрий Губерниев.

Как всегда, со сцены и в общении с журналистами российский комментатор признавался в любви к спорту и причём в стихотворной форме.

Дмитрий Губерниев, российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ»: «Душа нараспашку. Видите, у меня весла, они академические. Но когда говорят, какой девиз? А очень простой. Хочешь быть сильнее втрое – приходи грести в каноэ. А хочешь жить на свете ярко, приходи грести, куда? В байдарку, понимаете».

Всего более 20 тысяч зрителей посетили фестиваль в центре Москвы. А в социальных сетях за праздником наблюдали более 50 млн пользователей.

Побывать на таком масштабном празднике желали даже артисты, которые в тот день были не в лучшей форме. Например, любимица публики Юлианна Караулова приболела, но не готова была отказаться от выступления. Она вышла на сцену, чтобы порадовать зрителей своими песнями.

Юлианна признается, что, выступая на сцене, артист всегда лучше себя чувствует.

Юлианна Караулова, певица: «Это правда. Я думаю, что, несмотря на то что звучит пафосно и педантично, но сцена действительно лечит. И в каком бы больном состоянии ты туда не выходил, как правило, ты оттуда уходишь не здоровый, но здоровее, чем изначально был. Это 100%».

Всемирный день русского единения в Москве объединил гостей из разных уголков нашей необъятной Родины. Мероприятие состоялось при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга».