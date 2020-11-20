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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.20 19:30

Всемирный день телевидения корреспондент «Арктик-ТВ» встречает со щитом и дубинкой

В честь предстоящего праздника сотрудники ОМОНа пригласили съёмочную группу «Арктик-ТВ» в гости.

- Я едва стою на ногах пока несколько о сотрудников спецподразделения ОМОН, кружа как пчелы вокруг улья, надевают на меня стандартную защиту бойца подразделения и бронежилет, - делится своими впечатлениями Аня Чайникова. -  Как ребята сами экипируются лично мне непонятно, ведь застегнуть, подогнать каждый элемент – задача, по крайней мере для меня, нереальная. А когда в руки дают ещё и дубинку со щитом,  понимаешь, что без отменной физической подготовки ходить в таких доспехах очень тяжело.

Настоящие воины могут провести в такой амуниции целый день, хрупкой девушке сложно в ней даже стоять. А ведь это даже не самая тяжёлая экипировка. Кроме неё бойцы должны иметь при себе оружие и боезапас.

Роман А.: «Мы постоянно держим сотрудников в тонусе, мы находимся в постоянной боевой готовности. В любое время дня и ночи может поступить сигнал, звонок, прийти беда в наш город, нашу страну, не дай бог! Или ещё что-то – по сигналу весь отряд соберется в строй».

На службе у ОМОНа есть и техника. Например, внушительная машина «Тигр», немного похожая на американский «Хаммер», на ней отряд ездит на боевые задания. Внутрь свободно помещается штурмовая группа - восемь человек.  Наверху есть люк, куда устанавливается пулемёт. Находясь в такой машине, чувствуешь себя героем боевика.

В Мурманскую базу ОМОНа съёмочную группу «Арктик-ТВ» пригласили не случайно. Небольшой экскурсией и памятными подарками бойцы решили поздравить журналистов с праздником – Всемирным днём телевидения, который отмечают 21 ноября.   

Сергей Филиппов, заместитель начальника управления по работе с личным составом Росгвардии по Мурманской области: «Рассказываем о своей деятельности, чтобы граждане нашего региона, города Мурманска понимали, чем мы занимаемся, какие мы задачи выполняем. Прежде всего, что мы .

Работа ОМОНа, как поется в известной песне, «опасна и трудна». То же можно сказать и про профессию журналиста.

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