Всемирный фонд дикой природы России и Минприроды Мурманской области подписали трёхлетнее соглашение о сотрудничестве

Оно включает мероприятия по сохранению биологического разнообразия, эко просвещению населения, сохранению и рациональному использованию лесов. Также благодаря этому документу специалисты будут развиваться сеть особо охраняемых природных территорий в Мурманской области.

Уже готов план работы по оптимизации природного парка Кутса, заказникам Сейдъяввр и Лапландский лес. Также продуманы работы по сохранению дикого северного оленя и восстановлению природной среды в бассейне реки Варзуга.

Важно отметить, что соглашение открытое и не ограничено только намеченными мероприятиями. Уже продуманы шаги в работе по совершенствованию охраны природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний». В ближайшее время будет принят ряд решений, цель которых – ликвидация ущерба, который нанесли этому уникальному уголку нашей области неорганизованные туристы.

Олег Суткайтис, директор Баренц-отделения WWF России: «Мы являемся стороной, которая в плотной связке работает с правительством Мурманской области и с таким ведомством, как Министерство природных ресурсов. Мы партнёры, мы взаимодействуем практически на всех этапах».