Всемирный фонд дикой природы России вышел на кинофестиваль «Северный характер» с двумя фильмами

В Мурманске состоялся XII Международный кинофестиваль «Северный характер». Впервые в его мероприятиях принял участие Всемирный фонд дикой природы России.

В этом году фестиваль организовали в онлайн-формате. За четыре дня прямые трансляции показов фильмов, мастер-классов, встреч с режиссёрами в соцсетях набрали более 100 тысяч просмотров. В первый день гости фестиваля услышали голос Николая Дроздова. Ведь именно он озвучивал документальный фильм «Дикие и свободные».

Этот спецпроект, приуроченный к 25-летию работы Всемирного фонда дикой природы в России. Ещё одной картиной, посвященной сохранению флоры и фауны нашей страны, стал документальный фильм «Человек Земли. Алтай». Кино о том, как сотрудники WWF работают над проектами по ирбисам. Звёздные амбассадоры Фонда Елена Летучая и Митя Фомин отправились на Алтай, где вдали от цивилизации помогали природоохранным специалистам вести работу по сохранению и учёту этой редкой и скрытной кошки. Фильм снят в формате реалити.

Елена Летучая, телеведущая, амбассадор Всемирного фонда дикой природы: «Дело в том, что сейчас мы говорим очень много о проблеме экологии, мы говорим о проблеме сохранения животных, сохранения непосредственно каких-то уникальных мест и очень мало говорим об экологическом образовании».