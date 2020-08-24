Всемирный фонд дикой природы возобновил спутниковый мониторинг лежбищ атлантических моржей на Оранских островах

Особенно важно получать сведения о северных группах моржей в районах, куда сложно посылать экспедиции. Благодаря полученным данным, нам уже можно узнать о том, как атлантические моржи провели это лето.

К началу июля остров Большой Оранский Восточный уже освободился от снега и льда. А 19 июля зафиксирован первый выход моржей. Наблюдения за северной группировкой будут продолжаться, полученные данные помогут сформировать более точную информацию о численности вида в российской Арктике.

Учёные смогут лучше понимать, что влияет на жизнь ластоногих, как в дальнейшем улучшить охрану лежбищ.

Напомним, атлантический морж занесён в Красную книгу России.