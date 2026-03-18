Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» уже проходит в десятый раз

Этап написания единого государственного экзамена – один из решающих в жизни многих молодых людей. Он определяет их будущее поступление в желанный вуз, поэтому в период сдачи для учащихся крайне важны комфортные условия.

Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» проходит уже десятый раз и предоставляет возможность родным учеников не только проверить знания школьной программы, но и поддержать сдающих.

ЕГЭ – понятие, знакомое далеко не всем нынешним родителям. В школьные годы прошлых лет знания проверяли в другом формате – по билетам. Ирина Щербакова приняла участие в акции, чтобы ознакомиться с процедурой проведения экзамена, который будет в этом году сдавать её дочь, а также попробовать свои силы в тестировании по русскому языку.

Ирина Щербакова, участница Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями»: «Проработала в издательстве десять лет, всегда любила русский язык, всегда мне было интересно сдавать экзамены. Сегодня появилась такая возможность. А ещё хотелось бы поддержать свою дочь, потому что знаю, что сейчас требования усилились, на детей больше нагрузка, чем в наше время. Хочется её поддержать, понять, как это происходит изнутри, понять, что она чувствует, что испытывает».

Для того, чтобы должным образом подготовить школьников к успешной сдаче единого государственного экзамена, преподаватели делают всё возможное, но итоговый результат зависит только от самих учеников.

Алексей Осинцев, ученик Мурманского политехнического лицея: «Больше всего я волнуюсь за русский, потому что я считаю, что технарям он даётся тяжело. Но спасибо большое нашему учителю, он действительно профессионал своего дела, который может подготовить нас - технарей к сдаче русского языка».

На тренировочный экзамен отводится 3 часа 30 минут.