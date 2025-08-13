Всероссийская акция «Ночь кино-2025» состоится в Мурманском областном художественном музее

23 августа здесь можно будет увидеть несколько кинокартин.

На 10- й юбилейной акции «Ночь кино» можно будет посмотреть музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» режиссёра Феликса Умарова, семейный фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» Игоря Волошина и в честь 80-летия Великой Победы – военную драму «Группа крови» Максима Бриуса.

В Мурманске показы состоятся в главном здании художественного музея на улице Коминтерна, 13 и в Культурно-выставочном центре Русского музея.

Вход на сеансы свободный.