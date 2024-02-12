Всероссийская массовая лыжная гонка прошла и в Мурманской области

К ней присоединись тысячи северян.

«Лыжня России» - массовая гонка для любителей зимнего вида спорта, которая проходит одновременно по всей стране. Разумеется, в столице Заполярья спортивному событию уделили особое внимание. Центральной площадкой стал комплекс Долина Уюта, старт соревнованиям дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы запускаем «Лыжню России». Здорово, что в нашей области всё больше и больше людей занимаются спортом. По тем данным, которые есть, в 1919 году 40 с небольшим было, сейчас перевалило за 50 процентов - это те, кто занимается спортом регулярно. Спортивная инфраструктура, праздники, соревнования - это всё, чтобы людей вовлекать в здоровы образ жизни. Я с этим праздником поздравляю всех, кто активен, жизнерадостен, кто, несмотря на полярную ночь, держит себя в форме и показывает пример своим деткам».

Состязания на беговых лыжах состоялись также в Кандалакше, Оленегорске, Кировске, Полярном. К ним присоединились тысячи участников. Сотни спортсменов и любителей вышли на 10-километровый забег, чтобы не только присоединиться к празднику, но и ещё раз получить удовольствие от любимого занятия.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту: «Мы с вами чувствуем, что наше тепло спортивное, конечно, передаётся и будет согревать. Кто по- настоящему занимается спортом, увлечён этим занятием, ему не страшны никакие морозы. Вы видели, что участники закрыли щёки, нос и вышли на дистанцию».

Погода внесла свои коррективы - из-за низких температур пришлось отменить семейный забег и снять с соревнований лыжников младше 18 лет. Остальные же грелись с помощью горячего чая.

В этот же день в Долине Уюта отметили День зимних видов спорта, посвящённый проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Для всех гостей работали интерактивные площадки с мастер классами и играми.