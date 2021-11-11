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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.21 19:30

Всероссийская перепись населения подходит к концу

Участие в ней приняли более 540 тысяч жителей Заполярья.

В 2021 году формат масштабного мероприятия немного отошёл от своих старых стандартов, но одно осталось неизменным, так же как 10 лет назад по домам продолжают ходить переписчики в фирменной униформе.

Люди в голубых жилетах и синих шарфах под покровом полярной ночи стучатся в квартиры северян, в руках у них лишь портфель и небольшой фонарик… И это не начало фильма ужасов, как могло показаться на первый взгляд, а обход переписчика. Узнать его можно издалека по яркой экипировке, а убедиться, что это действительно сотрудник Росстата, можно с помощью удостоверения.

Бояться этих незваных гостей точно не стоит. Всё что им нужно – это задать вам несколько простых вопросов. Открыть свои двери для специалистов, однако, готовы не все.

Елена Курбакова, переписчик: «Люди не боятся. Кто открыл – идет на контакт, хорошо. Без проблем отвечают, всё хорошо. Кто не открыл – люди в скорлупках своих закрылись: звонков нет, телефон отключили. В эти квартиры тяжело попасть, даже если попадаешь в подъезд, то стучишься, долбишься, кто-то открывает, уговариваешь и идут на контакт».

Напоминаем, что каждый гражданин может выбрать для себя наиболее удобный способ участия в переписи – заполнить анкету на портале госусмлуг, переписаться по телефону 122, дождаться специалиста дома или же самостоятельно посетить переписной участок или МФЦ.

Вероника Каминская, заместитель начальника отдела сводных статистических работ Мурманскстата: «Все собранные сведения не попадут в фискальные органы. Всё это необходимо для того, чтобы создавать новые программы или актуализировать имеющиеся программы, господдержки, семьи с детьми. Например, институт материнского капитала был введён благодаря переписи 2002 года. Именно эта программа стала актуальной в наши дни».

В Заполярье в качестве переписчиков заняты более 1500 человек. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты и регулярно проходят ПЦР-тестирование на ковид. Напоминаем, что поучаствовать в переписи населения можно до 14 ноября.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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