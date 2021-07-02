Всероссийская перепись населения пройдёт в октябре 2021 года

Такое решение было принято правительством Российской Федерации ещё летом прошлого года. Связано это было с распространением коронавирусной инфекции.

Правительство РФ подписало постановление, которое устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года. Первые итоги будут подведены в конце года.

Окончательные результаты будут известны до конца 2022 года. Стоит отметить, что на отдаленных и труднодоступных территориях страны перепись пройдёт до 20 декабря.