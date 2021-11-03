Всероссийская перепись населения в самом разгаре

Заполярье продолжает бить рекорды – в нашем регионе переписалось более 300 тысяч жителей, из них практически половина – на госуслугах.

Активно работают и стационарные участки, на которых пройти эту важную для страны процедуру может любой желающий.

Всероссийскую перепись населения традиционно проводят раз в 10 лет. Состояться она должна была в 2020, но пандемия внесла свои коррективы, и масштабное событие пришлось перенести на октябрь этого года. На вопрос, зачем нужно тратить время формируя статистику, специалисты отвечают более чем доходчиво.

Вероника Каминская, заместитель начальника отдела сводных статистических работ Мурманскстата: «Кто-то ждёт скорую, мечтает записаться к врачу, записать ребёнка в детский сад. Всероссийская перепись населения необходима для расчёта, сколько школ, детских садов, поликлиник будет работать в будущем. Поэтому призывают всех участвовать в этом важном госмероприятии».

Всероссийская перепись населения 2021 года – 12-я в истории страны и первая цифровая. Пройти её можно несколькими способами. Первый – удобный и современный - участникам необходимо лишь заполнить анкету на сайте госуслуг. Два остальных более традиционные, например, дождаться, когда домой придёт переписчик, или же самому направиться на стационарный участок – по области открыто боле 230 таких пунктов переписи.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Перепись занимает небольшое количество времени, также, если вы не хотите, чтобы вас переписывали дома, вы можете прийти на переписной участник, либо в МФЦ и там спокойно ответить на вопросы, которые задаются в рамках переписи. Ещё раз напомню, что она проходит раз в 10 лет и сейчас очень важно всем в этом поучаствовать».

Северяне, которые решили дождаться дома переписчика, могут не пугаться незваных гостей, узнать сотрудника можно будет издалека по яркой экипировке - синему шарфу и жилету, а также удостоверению, портфелю и переносному планшету. В Заполярье в качестве переписчиков заняты более 1500 человек. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты и регулярно проходят ПЦР-тестирование на ковид. В такой же униформе специалисты дежурят и в мобильных переписных пунктах. Специалисты признаются, что в основном, реакция на перепись и вопросы у северян положительная.

Напоминаем, что поучаствовать в важном для страны событии можно до 14 ноября. Сроки онлайн-переписи также продлены до этого числа.