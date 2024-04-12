Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла на базе Центра занятости областного центра

Данный проект позволяет северянам узнать больше о профессиях, востребованных в регионе, обзавестись нужными контактами и, возможно, найти работу своей мечты.

12 апреля в семи муниципалитетах области состоялся первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Центральными площадками события стали: Мурманск, Кировск и Кандалакша. Дополнительными – Апатиты, Мончегорск, Кола и Никель. Для участников представили свыше полутора тысяч вакансий.

Светлана Виденеева, региональный координатор партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией», руководитель аппарата областной Думы: «Сегодня на этой площадке, как и прежде, объединяется несколько сил. В первую очередь – это соискатели, которые приходят сегодня узнать о рынке свободного труда. И в перспективе определиться со своей карьерной траекторией. Либо найти профессию впервые. А также сами работодатели – представители работодателей – они рассказывают о тех свободных профессиях и возможностях, которые есть на производствах, на предприятиях, в организациях».

Ярмарки вакансий уже доказали свою эффективность в регионе. Так, за последние 30 лет, по словам специалистов, мы находимся на этапе исторического минимума по безработице.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «По опыту прошлого года, у нас посетило ярмарку порядка двух с половиной тысяч человек. И самое главное, что около трёх сот человек в рамках ярмарки трудоустроились и получили рабочее место. Мне кажется, что это самое главное – лакмусовая бумажка того, что здесь происходит».

На ярмарке были представлены кадровые центры крупнейших предприятий региона. У соискателей здесь была возможность встретиться с работодателями Заполярья очно и пройти собеседование сразу с несколькими из них.

Виктория Шамонтьева, представитель компании «Мурманэнергосбыт»: «Наша компания обеспечивает теплом город Мурманск и не только. В Мурманской области более тридцати населённых пунктов, где мы готовы предложить работу».

Елена Чистюхина, представитель компании «Северсталь»: «У нас в компании есть возможность проходить стажировку, производственную практику оплачиваемую. Соответственно, этой информацией мы делимся со студентами».

Нередко студентов после удачной стажировки сразу трудоустраивают. Особенно это касается рабочих специальностей, которые по-прежнему дефицитные в Заполярье. Например, в Мурманске не хватает поваров. Это связано с ростом сферы общепита.

Арина Комарова, студентка: «Я пошла, смотрела и наткнулась на то, что мне стало интересно».

- А что тебе стало интересно?

- Мне нравится готовить, либо расфасовывать что-то из еды.

Ульяна Смирнова, студентка: «Такие мероприятия полезны, потому что многие сейчас стремятся найти подходящую работу. Я, к сожалению, несовершеннолетняя, но многие компании заинтересовали, потому что перспективная выгода на будущее. Когда подрасту, то обязательно сюда обращусь снова».

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 28 июня. Но обратиться за помощью в центр занятости можно и в любой другой будний день.