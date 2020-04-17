Всероссийские проверочные работы переносятся на начало следующего учебного года

Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве, видеозапись опубликована на сайте правительства страны.

После консультаций с учителями и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего, сообщил министр. Результаты этих работ не будут аттестацией самих школьников.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ: «За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса. Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этой диагностики школы, учителя получат соответствующие рекомендации, и будет выстроена необходимая методическая работа».

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с 4-го по 11-й классы. В зависимости от развития эпидемиологической ситуации сроки проведения ЕГЭ так же могут быть сдвинуты. Но окончательное решение будет приниматься после майских праздников».