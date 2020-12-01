Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга отправился в путешествие по России

Он посетит 35 городов России, чтобы поздравить детей с предстоящим праздником. В заветном списке есть и Мурманск.

В этом году Дедушка Мороз получил на свою почту более 100 тысяч писем от детей из разных городов страны. Несмотря на пандемию, он решил не оставлять ребят без праздника, поэтому и отправился в путешествие.

Главная цель новогодней акции - помочь тем, кто особенно нуждается в чуде и волшебных подарках: детям с особенностями развития и заболеваниями, ребятам, оставшимся без попечения родителей, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Огромное число волонтёров и добрых помощников по всей России будут дарить радость вместе с зимним волшебником.