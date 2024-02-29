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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.02.24 19:30

Всероссийский день Арктики отметили познавательными лекциями и встречами

В Мурманской научной библиотеке Всероссийский день Арктики отметили интересными лекциями про Арктический регион и его развитие. Слушатели узнали о развитии рыболовства, производства кораблей за Полярным кругом и становлением Северного морского пути.

Арктика – один из самых неизведанных уголков нашей планеты, поэтому важно его изучение. Для повышения интереса к северным широтам совсем недавно учредили День Арктики.

Леонид Ирлица, генеральный директор ФГУП «Атомфлот»: «Сколько Арктику не изучай, она каждый день по-новому себя преподносит. Именно с точки зрения своих природных явлений и своего характера. Поэтому сегодня она добрая, а завтра она злая. Поэтому мы каждый день её изучаем. За всю мою практику 25-летнюю, пока я был в Арктике, она так себя и вела. Нет одинаковых сезонов и одинаковых дней в году».

В этот день компании, которые занимаются освоением Арктики, организуют разнообразные лекции, мастер-классы и тренинги, куда приходят и школьники, и взрослые.

Например, Тимофею Цыхонину интересно в будущем поработать на одном из ледоколов «Атомфлота», поэтому после семинара о рыболовстве за Полярным кругом, он сразу пошёл на лекцию руководителя предприятия.

Тимофей Цыхонин, курсант ММРК им. И.И. Месяцева: «Севморпуть – это будущее нашей страны, так как у нас закрыли очень много возможностей и для экспорта, и импорта товаров, нам остаётся только пробивать их самим».

Все семинары, как правило, короткие, но даже за такое время лекторам удаётся рассказать об истории развития Мурманска и освоения Арктики и современных возможностях изучения высоких широт.

 

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