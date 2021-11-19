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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.11.21 19:30

Всероссийский экодиктант добрался до Мурманска

Задания теста выполнили на одной из площадок испытания в центре дополнительного образования «Лапландия».  

В этом году экологический диктант проходит онлайн, он приурочен к Всемирному дню вторичной переработки. Проверить свои знания можно на специальном портале, а в Мурманской области его организовали и в офлайн-формате на 27 площадках. Одной из них стал центр «Лапландия».

Главная цель диктанта – повысить уровень экологической грамотности населения и сформировать знания в сфере природоохраны. В этом году тест состоит из 25 вопросов, ответить на которые нужно за 45 минут. Диктант разделён на возрастные группы: для детей и взрослых.

Александра Амирова, заместитель министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Вопросы, насколько мне известно, разнонаправленные. Начиная от бытовых вещей: куда надо выкинуть бутылку, стоит ли сортировать мусор и вообще, как относиться к экологии. И специфические вопросы, например: как называется аппарат, которые собирает бутылки под утилизацию. Считаю это очень важным. Каждый из нас должен соблюдать экологические нормы и приучать будущее поколение».

 

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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