Всероссийский экодиктант добрался до Мурманска

Задания теста выполнили на одной из площадок испытания в центре дополнительного образования «Лапландия».

В этом году экологический диктант проходит онлайн, он приурочен к Всемирному дню вторичной переработки. Проверить свои знания можно на специальном портале, а в Мурманской области его организовали и в офлайн-формате на 27 площадках. Одной из них стал центр «Лапландия».

Главная цель диктанта – повысить уровень экологической грамотности населения и сформировать знания в сфере природоохраны. В этом году тест состоит из 25 вопросов, ответить на которые нужно за 45 минут. Диктант разделён на возрастные группы: для детей и взрослых.

Александра Амирова, заместитель министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Вопросы, насколько мне известно, разнонаправленные. Начиная от бытовых вещей: куда надо выкинуть бутылку, стоит ли сортировать мусор и вообще, как относиться к экологии. И специфические вопросы, например: как называется аппарат, которые собирает бутылки под утилизацию. Считаю это очень важным. Каждый из нас должен соблюдать экологические нормы и приучать будущее поколение».