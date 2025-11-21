Всероссийский фестиваль музыкального искусства имени Т.Д. Крыловой вновь собрал в Мурманске лучших юных музыкантов страны

В концертном зале третьей Детской школы искусств царит трепетная атмосфера. Здесь в рамках отборочного тура Всероссийского конкурса пианистов юные виртуозы борются за право выступить на большой сцене.

Открывала конкурсный день Евангелина Егорова. Девочка учится в Мурманском колледже искусств и для неё этот конкурс - знакомое событие. На одном из прошлых фестивалей она уже покорила жюри и получила главный приз - возможность выступить с оркестром на одной из известных сцен Москвы.

Евангелина Егорова, участница конкурса: «Второй раз заняла первое место и поехала в Московскую консерваторию играть с оркестром. Было очень интересно поиграть там, особенно на фортепиано».

Путь к музыке у Евангелины начался в шесть лет. Девочка захотела аккомпанировать своей сестре, которая играет на скрипке.

Евангелина Егорова, участница конкурса: «У меня был выбор между, чтобы ей аккомпанировать, и у меня получилось».

Покорить заполярную сцену также приехала Елизавета Ардабьева. Пианистка преодолела тысячи километров из Самары. Её видео-выступление прошло заочный этап, и теперь появилась возможность показать своё мастерство вживую.

Елизавета Ардабьева, участница конкурса: «Мне очень нравится играть, музыка нравится».

Уровень конкурсантов растёт с каждым годом, члены жюри отмечают возросшую планку.

Сергей Главатских, доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории им. Чайковского: «Очень выросло представительство. Первые конкурсы были более локальными. Сейчас девочка приехала из Самары, охват растёт. У детей, которых сегодня слушали, очень солидный профессиональный уровень».

Анна Гришко, автор и руководитель Всероссийского фестиваля музыкального искусства имени Т.Д. Крыловой: «Уникальные призы, например, выступление с оркестром на ведущей академической площадке России, для дипломантов - участие в летней творческой школе в Санкт-Петербурге».

Программа фестиваля также включала концерт-открытие, педагогическую конференцию и цикл тематических лекций. А завершением станет гала-концерт лауреатов и дипломантов, который пройдёт на сцене Мурманской областной филармонии.