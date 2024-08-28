Всероссийский форум слепых «Расширяем возможности» стартовал в Мурманске

В городе-герое собрались представители разных регионов страны, чтобы поделиться опытом работы, рассказать, как сделать жизнь людей без зрения лучше и проще.

На Всероссийском форуме слепых в Мурманске собрались представители 12 субъектов страны. Это представители различных организаций, министерств и люди с проблемами зрения.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Хочу отметить, что в Мурманской области порядка 30 тысяч граждан с инвалидностью. И для нас очень важно, что Общественное отделение общества слепых являясь экспертом в своём деле и подсказывает нам, что необходимо и как нужно поддерживать и помогать инвалидам. Это очень важно и ценно».

Сказать, что в нашем регионе уже идеальная доступная среда для людей с проблемами зрения, нельзя. Но работа действительно активно ведётся. Это отмечают и в главном представительстве общества слепых.

Владимир Сипкин, президент Общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых»: «Реально, конечно, учитывая сложные климатические условия Мурманска. Все те факторы, которые влияют на состояние доступной среды. Да, есть проблемки, есть вопросы, но я могу сказать, что здесь уже не в первый раз. И в мой первый приезд были решены вопросы по доступности предприятий, региональных организаций именно в зимний период. Это чистка тротуаров городских и всех подходных путей для незрячих - от остановки до предприятия. Поэтому реально, сдвиги есть и хорошие».

Кстати, именно Мурманская область стала одной из первых оказывать дополнительные меры соцподдержки инвалидам по зрению, владельцам собак-проводников. Им с 2017 года компенсируют расход на содержание питомца-помощника. Сейчас в нашем регионе проживают 6 слепых с собаками-проводниками. Среди них Роман Никишин из Мончегорска, который 6 лет назад потерял зрение полностью. Но он продолжает вести активный образ жизни, катается на сноуборде, плавает и ездит на велосипеде. И помогает ему справляться собака-проводник по кличке Мэри.

Роман Никишин, инвалид по зрению: «Сходить в магазин, допустим, довезти меня куда-то по маршруту, например, в поликлинику. Я вот собрался идти купаться, одел её и мы пошли с ней до клуба, где я плаваю. Всё хорошо. Она меня ждёт, а бывает и со мной плавает».

Свою четырёхлапую спутницу Роман получил в Российской школе подготовки собак-проводников, пройдя двухнедельный курс обучения. Всего там за год выпускают до 60 животных-помощников четырёх пород: лабрадор ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточно-европейская овчарка.

Ирина Миронова, заместитель генерального директора Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых: «Обучаются у нас не только обращению с собакой-проводником, но и навыкам ориентировки в пространстве. Это обязательное условие. Потому что собака-проводник определяет, предупреждает инвалида, что есть препятствие. А инвалид с помощью трости определяет, что это за препятствие и как его пройти».

Самое главное, чтобы люди, лишившиеся зрения, не теряли надежду на хорошую жизнь, успех. Насколько бы это не было сложно и страшно, всегда можно найти выход и ситуации. И люди, которые давно живут слепыми, пример силы и выносливости. Пример для всех.