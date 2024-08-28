Навстречу «Гольфстриму»В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.08.24 19:30

Всероссийский форум слепых «Расширяем возможности» стартовал в Мурманске

В городе-герое собрались представители разных регионов страны, чтобы поделиться опытом работы, рассказать, как сделать жизнь людей без зрения лучше и проще.

На Всероссийском форуме слепых в Мурманске собрались представители 12 субъектов страны. Это представители различных организаций, министерств и люди с проблемами зрения.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Хочу отметить, что в Мурманской области порядка 30 тысяч граждан с инвалидностью. И для нас очень важно, что Общественное отделение общества слепых являясь экспертом в своём деле и подсказывает нам, что необходимо и как нужно поддерживать и помогать инвалидам. Это очень важно и ценно».

Сказать, что в нашем регионе уже идеальная доступная среда для людей с проблемами зрения, нельзя. Но работа действительно активно ведётся. Это отмечают и в главном представительстве общества слепых.

Владимир Сипкин, президент Общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых»: «Реально, конечно, учитывая сложные климатические условия Мурманска. Все те факторы, которые влияют на состояние доступной среды. Да, есть проблемки, есть вопросы, но я могу сказать, что здесь уже не в первый раз. И в мой первый приезд были решены вопросы по доступности предприятий, региональных организаций именно в зимний период. Это чистка тротуаров городских и всех подходных путей для незрячих - от остановки до предприятия. Поэтому реально, сдвиги есть и хорошие».

Кстати, именно Мурманская область стала одной из первых оказывать дополнительные меры соцподдержки инвалидам по зрению, владельцам собак-проводников. Им с 2017 года компенсируют расход на содержание питомца-помощника. Сейчас в нашем регионе проживают 6 слепых с собаками-проводниками. Среди них Роман Никишин из Мончегорска, который 6 лет назад потерял зрение полностью. Но он продолжает вести активный образ жизни, катается на сноуборде, плавает и ездит на велосипеде. И помогает ему справляться собака-проводник по кличке Мэри.

Роман Никишин, инвалид по зрению: «Сходить в магазин, допустим, довезти меня куда-то по маршруту, например, в поликлинику. Я вот собрался идти купаться, одел её и мы пошли с ней до клуба, где я плаваю. Всё хорошо. Она меня ждёт, а бывает и со мной плавает».

Свою четырёхлапую спутницу Роман получил в Российской школе подготовки собак-проводников, пройдя двухнедельный курс обучения. Всего там за год выпускают до 60 животных-помощников четырёх пород: лабрадор ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточно-европейская овчарка.

Ирина Миронова, заместитель генерального директора Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых: «Обучаются у нас не только обращению с собакой-проводником, но и навыкам ориентировки в пространстве. Это обязательное условие. Потому что собака-проводник определяет, предупреждает инвалида, что есть препятствие. А инвалид с помощью трости определяет, что это за препятствие и как его пройти».

Самое главное, чтобы люди, лишившиеся зрения, не теряли надежду на хорошую жизнь, успех. Насколько бы это не было сложно и страшно, всегда можно найти выход и ситуации. И люди, которые давно живут слепыми, пример силы и выносливости. Пример для всех.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)А вы знаете, какой недвижимостью владеет ваш ребёнок?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Итальянские каникулы». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Давать денег в долг стали чаще и больше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 21 копейку, доллар потерял почти 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика