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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.11.20 19:30

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» должен стать ежегодным

Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время общения в режиме видеоконференции  с участниками финала проекта, который состоялся в Международном детском центре «Артек». К слову, в конкурсе принимали участие и ребята из Мурманской области.

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