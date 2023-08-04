Всероссийский молебен о Победе состоится в Мурманске

В это воскресенье состоится большое событие для православных верующих. В Мурманскую область прибывает ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца.

Мурманчане могут посетить молебны и поклониться мощам небесного покровителя русского воинства: 6 августа в 19.30 в Свято-Никольском кафедральном соборе на улице Зеленой, 11. Службу возглавит митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

А 7 августа с 8.30 до 12.00 ковчег разместят в храме Спаса на Водах на проспекте Героев-североморцев, 1. Божественную литургию так же возглавит митрополит Митрофан. Водителям.

Стоит учитывать, что во время молебнов рядом с храмами будет ограничено движение транспорта.