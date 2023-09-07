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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.09.23 19:30

Всероссийский проект «Безопасность в движении» стартовал в Мурманске

В Мурманске стартовал всероссийский проект «Безопасность в движении». Его цель повышение уровня знаний школьников в области ПДД, а также снижение аварийности с участием средств индивидуальной мобильности.

В рамках всероссийского проекта «Безопасность в движении» для юных пешеходов устроили большую образовательную игру, чтобы правила дорожного движения они точно усвоили. Организаторами акции в Мурманске выступили объединения «Движение Первых» и «Юные инспекторы движения» при поддержке Госавтоинспекции.

Мария Чернышева, председатель Совета регионального проекта «Движение Первых» Мурманской области: «Этот проект носит системный характер. Он объединяет все пункты: и теорию, и практику. Участники смогут потрогать, так скажем, правила и попробовать применить их в безопасной для себя среде. Этот проект реализуется по всей территории нашей страны в едином ключе, что тоже очень важно».

Для начала ребятам, конечно, рассказали основы ПДД. А затем их ждали увлекательные активности, которые не позволили им замерзнуть на улице.

Антон Дубовицкий, заместитель директора ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»: «Подготовлены настольные игры по безопасности дорожного движения. Участники используют средства индивидуальной мобильности - это велосипеды, самокаты. Также есть и виртуальные тренажёры, которые тоже будут использоваться в тренингах, мастер-классах по изучению правил дорожного движения, по оказанию первой медицинской помощи».

Но особенно детям понравилось сидеть за рулем машины ГИБДД. 

Снизить аварийность с участием средств индивидуальной защиты ещё одна цель обучающего проекта.

Николай Гаврилычев, заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску, капитан полиции: «Напомню основные моменты. Передвигаясь на таких средствах необходимо переходить дорогу спешившись - в обаятельном порядке. Это касается и велосипедистов, и тех, кто управляет данными гаджетами. Надо соблюдать скоростной режим. Сейчас на всех средствах индивидуальной мобильности введено ограничение 20 км в час».

Такие встречи будут проводиться на постоянной основе для всех заполярных ребят в возрасте от 6 до 18 лет.

 

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