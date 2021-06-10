Всероссийскую перепись населения перенесут на осень

Делается это для того, чтобы избежать совпадения мероприятия со сроками избирательной компании в Госдуму. Поручение о переносе переписи дал Президент России Владимир Путин.

Изначально проведение всероссийской переписи населения было запланировано на август-сентябрь. Однако в сентябре пройдут и выборы в Государственную Думу. А агитаторы и переписчики в небольших городах - это зачастую одни и те же люди. Чтобы не увеличивать нагрузку на сотрудников, было принято решение перепись перенести.

Владимир Путин предложил провести её в октябре этого года, с 1 по 31 числа. Этот вопрос президент поручил проработать профильным ведомствам до 1 июля.