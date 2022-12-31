Вспоминаем уходящий 2022 год: от необычных туристических маршрутах и открытий в медицине до картин из яичной скорлупы

Накануне Нового года принято подводить итоги. Мы не будем нарушать эту традицию. В последние дни декабря, когда 2022 год готовится передавать свои полномочия новому, 2023-му, расскажем о самых ярких моментах, произошедших в мире. Пусть и не всегда приятных.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Дементьева и Данила Клепиков.

Накануне Нового года принято подводить итоги. Мы не будем нарушать эту традицию. В последние дни декабря, когда 2022 год готовится передавать свои полномочия новому, 2023-му, расскажем о самых ярких моментах, произошедших в мире. Пусть и не всегда приятных.

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