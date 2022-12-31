Вспоминаем уходящий 2022 год: от необычных туристических маршрутах и открытий в медицине до картин из яичной скорлупыВ Мурманске в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.12.22 13:35

Вспоминаем уходящий 2022 год: от необычных туристических маршрутах и открытий в медицине до картин из яичной скорлупы

Накануне Нового года принято подводить итоги. Мы не будем нарушать эту традицию. В последние дни декабря, когда 2022 год готовится передавать свои полномочия новому, 2023-му, расскажем о самых ярких моментах, произошедших в мире. Пусть и не всегда приятных.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Дементьева и Данила Клепиков.

Накануне Нового года принято подводить итоги. Мы не будем нарушать эту традицию. В последние дни декабря, когда 2022 год готовится передавать свои полномочия новому, 2023-му, расскажем о самых ярких моментах, произошедших в мире. Пусть и не всегда приятных.

Потрясения, инфляция и рецессия – какие кризисы пережила мировая экономика в 2022 году. Давайте посмотрим.

Индустрия туризма в 2022 году начала возвращаться в прежнее русло после пандемии COVID-19. Какие интересные и популярные направления выбирали путешественники…

Какие открытия в медицине сделали в 2022 году, а также какие новые разработки придумали, чтобы облегчить жизнь людей. Об этом в нашем обзоре.

В 2022 году мир увидел множество новых роботов. Одних готовят к полётам на Луну и Марс, других обучают помогать ботаникам и орнитологам, а третьих используют в медицине.

2022-й удивлял мир уникальными украшениями. Большинство из них принадлежат монархам, а некоторые стали звёздными лотами аукционов, как например, редкий бриллиант «Розовая звезда Уильямсона».

Необычное искусство. Один кенийский художник решил, что обычный холст и краски – это скучно. Поэтому он начал создавать картины из яичной скорлупы. Как у него получается, давайте посмотрим.

Польские дизайнеры создали два пряничных города, вдохновляясь пейзажами улиц Вроцлава и Гливице. Оба творения выставили на обозрение публики. Причём гости не могут удержаться и постепенно съедают экспонаты.

Немцы после рождественского застолья выходят на традиционную пробежку. В Берлине её в шутку называют «перевариванием жареного гуся».

В Мехико Санта-Клаус пришёл даже к бездомным. Добрый дедушка подготовил для них 1300 подарков. Причём в роли Санты выступает обычный пенсионер.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Комментарий к новости:Иван Лебедев, глава администрации города Оленегорска, подводит итоги уходящего года, начиная «с самого красивого»
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
Комментарий к новости:Модернизация рыбной отрасли продолжится: Госдума приняла законопроект о втором этапе инвестквот
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)19:30«Кровные узы». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В порту Мурманска подорожает услуга почасовой аренды разъездного судна-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,64 рубля, евро снизился на 42 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС проведены «горячие» испытания транспортного упаковочного контейнера ТУК-140-PRO ЖКХ (18+)В новогодние праздники с проблемами в сфере ЖКХ необходимо обращаться по номерам телефонов аварийно-диспетчерских служб-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: сегодня от всех уровней власти требуется максимальная концентрация усилий, направленных на поддержку наших защитников
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика