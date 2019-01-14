Вспоминаем в музее, как встречали Новый год наши дедушки и бабушки

Жители заполярной столицы узнали всё о новогодних игрушках. Выставка, посвященная одному из главных символов Нового года, прошла в областном краеведческом музее. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» тоже окунулась в атмосферу сказки и готова поделиться своими впечатлениями.

У новогодних игрушек есть своя большая история. Когда традиция отмечать Новый год только начинала зарождаться, ёлку было принято украшать яблоками, конфетами и даже колбасой. Со временем, этот обычай развивался, но вместо продуктов питания на ветках стали красоваться различные игрушки, сделанные из стекла. На выставке в краеведческом музее Мурманска можно проследить этапы развития праздника и всех его атрибутов - от поздравительных открыток до кукол Дедов Морозов.

Идея погрузить в сказку посетителей музея принадлежит хранителю фондов - Вее Антроповской. Большинство экспонатов музея относится к эпохе СССР. И те, кто постарше, наверняка помнят, как их мамы и папы украшали такими игрушками вечнозелёные деревца. Для одних эта выставка - это ностальгия по ушедшим временам, а для других - невиданная диковинка.

- На выставке представлено около двухсот экспонатов, рассказывает Вея Антроповская, хранитель музейных предметов . - Лет десять назад пришла мне в голову мысль о создании коллекции ёлочных игрушек. Сначала мы дали объявление о сборе старых игрушек, провели акцию «Наряди ёлку в музее». После этого начали принимать от жителей и гостей Мурманска старые ёлочные игрушки. Так у нас появилась необычная коллекция.

Помимо игрушек и открыток, которые представлены на выставке, в фондах музея имеется более пятисот новогодних экспонатов, количество которых постоянно пополняется.