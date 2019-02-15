Вспоминайте павших героев и нас добрым словом - Николай Дмитренко

Ровно 30 лет назад последняя колонна военнослужащих СССР покинула Афганистан, ознаменовав тем самым конец долгой войны. В тех далёких боевых действиях принимали участие и 4500 заполярных солдат. Сегодня ветераны войны в Афганистане встретились у мемориала, чтобы почтить память тех, кто домой из горячих точек так и не вернулся.

9 лет и 52 дня продлился вооружённый конфликт в Афганистане. Сотни тысяч советских солдат ушли на фронт, но многие так и не вернулись. Продемонстрировав идеальную боевую выправку, верность своей Родине и, главное, веру в правильность своих действий в чужой стране, советские войны бесстрашно сражались и оказывали дружественную поддержку афганскому народу и правящей партии.

Сегодня участникам боевых действий трудно вспоминать о тех страшных событиях, но забывать их нельзя, считают они.

«У меня к вам большая просьба: не забывайте, как можно чаще вспоминайте их, - говорит на митинге Николай Дмитренко, председатель Мурманской организации «Российский союз ветеранов Афганистана». - Вспоминайте павших героев, но и нас, добрым словом. С хорошей датой нас всех! Меня вчера спросили: как это для вас, праздничная, или скорбная дата? Наверное, всё-таки, праздничная. Сегодня праздник!».

Митинг в честь 30-летнего окончания афганской войны собрал больше сотни человек. По словам ветеранов, они постоянно стараются встречаться друг с другом, но этот день для каждого из них - особенный. «В этот день мы всегда наших погибших пацанов вспоминаем», - говорит Валерий Лозован, председатель Мурманской региональной организации «Инвалиды войны в Афганистане».

Сегодня ветераны войны несут почётную миссию: воспитывают молодёжь, участвуют в патриотических мероприятиях, делятся своими воспоминаниями о далёкой войне с юными северянами.

«Я думаю, что школьникам и молодёжи, которые здесь присутствуют, есть с кого брать пример. Ребята, вы должны понимать, что у людей на земле разная миссия, разное предназначение. Мужчины - их предназначение - охранять, защищать, беречь, - отметила в своём выступлении на митинге Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - А миссия женщины - ждать. Поэтому пусть над всеми нами будет мирное небо, пусть жизнь наша будет спокойной, пусть мы все будем здоровы!».

Кульминацией торжественного митинга стала церемония возложения цветов к подножью мемориала воинам-интернационалистам.