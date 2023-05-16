Вспомнить детство и родные места предлагает фотограф Екатерина Костичева в Центре современного искусства «21А»

Девушка живёт в Санкт-Петербурге, но родилась и выросла в Мурманске. Свою первую выставку они посвятила родному району Росте.

Старые дома, в половине из которых никто не живёт. Полузаброшенные детские площадки и улочки. С одной стороны, картина удручающая, но с другой, очень родная и ностальгическая. Всё это смешанно с осенним пейзажем и смотрится очень гармонично.

Екатерина Костичева, автор выставки: «Это мой район. Да, он не архитектурный, там нет коринфских колонн. Но он такой, какой есть».

Екатерина Костичева родом из Мурманска. В Росте она провела детство, а несколько лет назад переехала в культурную столицу. Стала фотографом и решила вернуться в родной район, чтобы создать здесь работы для первой персональной выставки.

Екатерина Костичева, автор выставки: «Для меня - это как машина времени, когда ты запускаешься. Допустим, фотография железной дороги. И я сразу иду по ней с родителями, куда-то на сопки, либо на тарзанку со знакомыми ребятами».

Посмотреть выставку приходят не только старые друзья Екатерины, но и незнакомые люди. Пожилые погружаются в воспоминания, молодёжь чаще оценивает композицию и технику съёмки, но каждому интересно разглядеть фотографии внимательнее.

Владимир Зевакин, гость выставки: «Фотографии поэтичные. И, несмотря на то что на многих изображены заброшенные здания, дома, сооружения, я всё равно вижу в этом красоту. И она есть в этих кадрах. И ещё природа эту мрачность перебивает. И мне кажется, ещё удачно выбрано время года – осень. Именно это делает кадры по-настоящему красивыми».

Валерий Сакович, куратор Центра современного искусства «21А»: «Тут снимки района, в котором кто-то жил, кто-то не был здесь вообще никогда. Но они смотрятся так, как будто выхваченный из контекста кусочек истории. И он преподнесён в очень аккуратном свете, так что ты даже не поймешь, где это расположено. Ты никогда не догадаешься, в каком районе это находится, не догадаешься, что это значит для художника. Особенно, если не прочитаешь этикетку. А когда читаешь этикетку, то возникают чувства, как это было в детстве у художницы, тебя пронизывает чувство теплоты».

Выставка «Роста. Район моего детства» будет работать до 9 июня. Автор просит гостей после просмотра снимков оставлять отзывы в специальной книге, потому что ей очень интересно знать, какие чувства вызывают в людях эти фотографии.