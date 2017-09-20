Встреча на разделительной линии оказалась трагичной

Во Всемирной паутине очевидцы опубликовали видео серьёзной аварии, которая произошла 15 сентября на автодороге Р-21 «Кола». На трассе лоб в лоб столкнулись микроавтобус, перевозивший высокопоставленных военнослужащих, и легковушка.

На записи с регистратора видно, как колонна автомобилей с военными номерами, на большой скорости обгоняет прижавшуюся к обочине легковушку, где и был установлен видеорегистратор. По встречной полосе так же двигалось несколько транспортных средств, последнее из которых неожиданно выехало на разделительную линию дорожной разметки, где и произошло столкновение.

От удара «Шевроле ланос» отбросило на впереди идущий внедорожник, а микроавтобус после столкновения несколько раз перевернулся и опрокинулся на крышу, пролетев несколько метров по асфальту.

Пассажиры, пострадавшие во время аварии, получили травмы различной степени тяжести, а вот водитель легковушки скончался в карете скорой помощи.

Вину участников ДТП ещё предстоит установить следствию.