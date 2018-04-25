Встреча пешехода и автомашины на «зебре» бывает трагичной

До конца недели инспекторы ГИБДД будут нести усиленное дежурство на пешеходных переходах. За первые 10 дней операции было выявлено 386 недобросовестных пешеходов. А вот автолюбителей, не остановившихся перед «зеброй», в несколько раз меньше – инспекторы зафиксировали 74 нарушения. Гораздо чаще водители ездят без страховки, превышают скоростной режим и не пристегиваются. Что же касается безопасности на переходах, то автоинспекторы напоминают, что пересекать проезжую часть разрешено только в установленных местах, убедившись в том, что вам уступают дорогу. Специалисты рекомендуют отвлечься от гаджетов - убрать мобильный телефон, снять наушники и элементы одежды, закрывающие обзор.

- Как показывает статистика, причиной происшествия с пешеходами является непредставление преимущества движения водителями машин. Хотелось бы обратиться к водителям транспортных средств, которым необходимо быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, пользоваться солнцезащитными очками, опускать козырьки и снижать скорость при проезде пешеходных переходов, - напомнил Александр Игнатович, инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Мурманской области.