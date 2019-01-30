Встреча поколений в школе

871 день длилась одна из самых продолжительных и жестоких осад города на Неве. Люди, попавшие в блокаду, пережили страшное: голод, смерть, болезни и страдания. В мурманской школе № 53для учащихся средней общеобразовательной школы прошло мероприятие, посвященное знаменательной дате – 75-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады.

- Патриотическое воспитание - это неотъемлемая часть учебного процесса, поэтому сегодня у нас в гостях представители общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», - отметил Максим Лангуев, директор школы № 53 г. Мурманска. - Я думаю, это уникальная возможность для наших учащихся.

Исторический экскурс перенёс ребят в годы, когда люди, мучаясь от сильного голода, искали любые способы, чтобы как-то выжить: ели столярный клей, кожу, жмых. Во время блокады самый небольшой кусочек хлеба был настоящим сокровищем.

- Сегодня мы в гостях и хотим рассказать и показать ребятам, юным мурманчанам, что такое 125 граммов хлеба, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - И это современный хлеб…

Освобождение Ленинграда от блокады стало праздником для всей страны. А благодаря таким встречам молодое поколение будет знать и помнить, через что пришлось пройти нашим прадедам на пути к Великой Победе.