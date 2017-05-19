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День за днём с «Арктик-ТВ»19.05.17 19:30

Встреча с будущим Мурманска

Три юных мурманчанина стали призёрами всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года. Высокий уровень знаний мурманчане показали в области обществознания, истории и географии. Депутаты городского Совета поздравили молодых людей с победой и поинтересовались, кем они себя видят в будущем.

Девятиклассник из 49-й мурманской школы Константин Жучков точно никогда не перепутает Гоголя с Гегелем и родоначальника позитивизма Огюста Конта с создателем «Критики чистого разума» Иммануилом Кантом. Парень попал в состав призёров всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. В этом Константину помогло хобби: парень всерьёз увлекается философией и экономикой.

- Дело в том, что я увлекался историей. В процессе исторического развития я хотел найти какую-то детерминанту, - признаётся Константин Жучков, призёр заключительного этапа всероссийской олимпиады по обществознанию. - Это привело меня к философии. Философия привела меня к «Капиталу» Карла Маркса. Тогда я понял важность социально-экономических факторов в развитии общества.

Ученик 11 класса гимназии № 3 Данил Шкатов тоже в числе призёров. На олимпиаде он выполнял задания по истории. Историческими процессами в государстве он увлёкся ещё в детстве. А помогли ему  в этом не только учебники и энциклопедии, но и компьютерные игры, стратегии на исторические темы. В процессе игр парень начал интересоваться тем, что осталось за рамками внимания разработчиков программ, много читал и анализировал. Любимый период - XVII век. По нему Данилу в рамках олимпиады и пришлось писать эссе.

- XVI век - он интересный, потому что, мне кажется, что на него историки не всегда обращали должное внимание, - отмечает Данил Шкатов, призёр заключительного этапа всероссийской олимпиады по истории. - Он оказался закрыт Петром Первым. Хотя я, допустим, считаю, что Пётр I не только положительное принёс в историю России. Там очень много отрицательных факторов и надо как-то более критично смотреть на его роль в истории.

Участие во всероссийской олимпиаде дело не только статусное. Победители и призёры заключительного этапа получили дипломы, дающие право на поступление при наличии аттестата без экзаменов в любой вуз страны по профилю олимпиады. Ребят наградили специальной премией правительства Российской Федерации.

- Сегодня мы встречаемся с будущим Мурманска, чтобы пообщаться, узнать о их будущих планах и узнать, чем дышит нынешнее поколение, которому строить и развивать этот город, - говорит Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска.

Как считают чиновники, уровень образование в Мурманской области находится  на высоком уровне. Тем не менее, продолжить обучение призёры олимпиады планируют за пределами Заполярья. Депутаты же верят, что утечки мозгов не случится, и, получив профессию, юноши вернутся, чтобы принести пользу именно малой Родине.

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