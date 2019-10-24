Встреча трёх поколений - «Бал победителей»

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова встретились ветераны, нынешние защитники Родины и представители подрастающего поколения.

Кадет, молодой лейтенант и ветеран Великой Отечественной войны - три поколения, которые общаются друг с другом. Ради таких моментов и был задуман «Бал победителей» - мероприятие, призванное укрепить нить памяти о героическом прошлом страны.

«В 1944 году я призвался на север и по 1954 год служил, - вспоминает Геннадий Костыгов, ветеран Великой Отечественной войны. – Служил Родине в 746-й стрелковом взводе».

Геннадий Костыгов свой долг уже выполнил. И теперь с гордостью смотрит на тех, кто перенял эстафету. А вот юный кадет Николай Усков ещё только изучает историю, узнаёт, как всё было тогда, в далёком для нас прошлом.

«Я знаю про Петсамо-Киркенесскую операцию, знаю как наши защищали Заполярье, - рассказывает Николай Усков, учащийся 5-го класса школы № 1 г.Мурманска. - Мы участвовали в соревнованиях 20 октября, заняли первое место по знанию истории Петсамо-Киркенесской операции».

Такие встречи, по мнению организаторов, помогают укрепить связь поколений, воодушевить тех, кто служит сейчас, подсказать правильный выбор тем, кому в армию пойти предстоит через несколько лет.

«Эта идея принадлежит Мурманской региональной общественной организации «Созвездие», которая работает при Дворце культуры имени Кирова, - сообщил Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - Идея была поддержана нами, комитетом по культуре, идея была поддержана Министерством культуры РФ. «Созвездие» получило грант в рамках национального проекта «Культура» на событие вот такой патриотической направленности».

Сначала - небольшое выступление ансамблей, затем - свободное общение. Участники бала рассказывают о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной, слушают воспоминания живых свидетелей тех событий за большими праздничными столами. Да и место выбрано неслучайно: ведь в 40-е «Кировка» принимала в своих стенах и гражданских, и фронтовиков, прибывших на побывку.