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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.18 19:30

Встреча во имя сохранения природы - фестиваль экологического кино в Никеле

Компания «Норникель» подарила Заполярью ещё один большой праздник - Международный фестиваль экологического и социального кино. На российской стороне, в Никеле, он начался с высадки зелёной аллеи. Позже на суд зрителей были представлены лучшие творческие проекты в сфере сохранения природы. Не обошлось и без приятных сюрпризов.

Основная направленность Международного фестиваля экологического и социального кино, организованного компанией «Норникель», воспитание в людях потребности заботы о природе. Несмотря на то, что ещё рано утром в Печенгском районе шёл мокрый снег, к слову, первый в этом сезоне, организаторы культурного мероприятия  не отказались от идеи высадить в Никеле на Аллее дружбы  кустики венгерской сирени. 

- Прекрасное мероприятие,  спонсором которого является Кольская ГМК, - отмечает Вартан Мазманян, начальник плавильного цеха КГМК. - Это мероприятие укрепляет дружбу между нашими народами, жителями посёлка Никель Печенгского района и норвежской коммуны Сёр-Варангер.

В создании аллеи приняли участие глава региона Марина Ковтун, генконсул Норвегии в Мурманске, сотрудники Кольской ГМК и жители Никеля.

А в это время гостей фестиваля уже ждали в визит-центре заповедника «Пасвик». Авторы экопроектов из самых разных и далеких от Кольского севера уголков России съехались сюда, чтобы поделиться своими идеями сохранения природы. Ни одна работа не осталась без внимания. А привязанность молодого московского художника к северу помогла даже заручиться поддержкой губернатора.

- Наш полуостров уникальный, полуостров неразгаданный до конца, таящий много открытий для будущих открывателей, тех, кто захочет их открыть. Я просто говорю Вам, добро пожаловать! – приветствует участников фестиваля Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Мечта детства - увидеть Баренцево море зимой превратилась в любимое дело. Александр называет себя фотографом природы. Его работы рассказывают о жизни за Полярным кругом. Первыми фотовыставку молодого автора увидели жители Киркинеса.

- Я впервые на таком мероприятии, потому что работал до этого немного в другой сфере, - говорит Александр Мазуров, фотограф. – Я удивляюсь, увидев  такое количество единомышленников, которые тоже так любят наш Север.

Приграничному природохранному сотрудничеству уже более 25 лет. Число совместных проектов активно растёт, а  кинофестиваль - один из них.

- То, что такой фестиваль проходит в Пасвике говорит о том, что мы для себя сразу установили, что наша площадка будет диалоговой, дискуссионной, для показа природы. Это свершилось, - отмечает Владимир Чижов, директор заповедника «Пасвик». - Это вдвойне приятно. Поддержка есть и от муниципальных властей, и губернатора, и «Норникеля».

Кульминацией праздника стала встреча участников фестиваля с известным российским режиссёром Александром Сокуровым, который привёз на свой фильм «Александра». Сокуров уже бывал в Заполярье и был поражён северной природой и особым характером людей, живущих здесь.

- Ужасающая красоты этой жизни, я бы так сказал, которую не нарисовать невозможно, не снять невозможно, ни на какой экран, ни в каком фильме это не отразить, - говорит  Александр Сокуров, режиссёр. -  Потому что  надо войти в эту тундру, пройти по этой тундре, пройти через этот маленький березовый лес, через березки, которые мучаются на ветру. Почувствовать под ногами эту землю.

Разговор со зрителями, как часто бывает у культового режиссёра, вышел далеко за рамки кино. Говорили о жизни, настоящем и будущем Севера.

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