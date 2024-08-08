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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.08.24 19:30

Встреча юных мурманчан с росгвардейцами оказалась активной и познавательной

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» в Мурманске сотрудники отдела вневедомственной охраны и военнослужащие морского отряда Северо-Западного округа провели для воспитанников детского оздоровительного лагеря школы №38 спортивную эстафету.

Занятие приурочили ко Дню физкультурника, который отмечают 10 августа.

Также сотрудники ведомства познакомили ребят со служебной собакой по кличке Люк. Школьники увидели показательное выступление немецкой овчарки, которая показала настоящий профессионализм по задержанию правонарушителя.

Затем юным мурманчанам предстояло справиться с несколькими спортивными заданиями, продемонстрировать ловкость и меткость

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