Встреча юных мурманчан с росгвардейцами оказалась активной и познавательной

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» в Мурманске сотрудники отдела вневедомственной охраны и военнослужащие морского отряда Северо-Западного округа провели для воспитанников детского оздоровительного лагеря школы №38 спортивную эстафету.