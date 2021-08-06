Встречаем День строителя на высоте птичьего полёта

8 августа специалисты строительной отрасли отметят свой профессиональный праздник. На одной из мурманских пятиэтажек побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ». В таком необычном месте прошла тематическая пресс-конференция.

Не каждый день наша съёмочная группа бывает на крышах города. Этот день стал исключением. В преддверии Дня строителя итоговую пресс –конференцию представители отрасли провели на пятиэтажке дома №23 по улице Папанина. Совсем недавно здесь завершили ремонтные работы.

Фёдор Денисов, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Кровлю закончили, замечаний нет. Сегодня мы её приняли. По фасаду работы ещё продолжаются. Главный фасад уже красим на второй слой. Торцевые и дворовой фасады, соответственно, переходим к работе с ними».

Здесь ремонт был запланирован аж на 2039 год. Но из-за многочисленных обращений жильцов региональный Фонд капитального ремонта ускорил проведение необходимых работ. Всего в этом году предусмотрено обновление 90 кровель многоквартирных зданий Мурманской области. Кроме прочего, стараниями строителей в регионе создаются детские сады, школы, спортивные объекты.

Алексей Грачиков, и.о. министра строительства Мурманской области: «На сегодняшний день Министерством строительства значительно увеличиваются объёмы капитальных вложений на стройку в сравнении с прошлыми годами. Если сравнивать, то количество мероприятий увеличилось в два раза. У нас общий объём вложений составляет около 7 миллиардов рублей».

Не секрет что стоимость строительных материалов в последнее время заметно выросла, что может сказаться на своевременной сдаче объектов. По словам и.о. министра строительства области Алексея Грачикова, в ближайшее время внесут изменения в приказ Минстроя, в документе будет прописан порядок изменения цены контракта в случае, если при сохранение проекта происходит удорожание стройматериалов.