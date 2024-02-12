Встречаем День всех влюблённых «На волнах любви» через зеркальную комнату

До 18 февраля влюбленной паре нужно сделать селфи в зеркальной фотозоне на первом этаже «Северного Нагорного», выложить фото у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» с тематическим хештегом. 19 февраля организаторы акции отберут фотографии участников для голосования в группе «Регион 51». Там и определится победитель, который получит главный приз - свидание мечты. А это, ни много ни мало, выходные в загородном доме, билеты в театр, букет цветов и возможность рассказать свою историю любви в эфире «Арктик-ТВ».

В ТЦ «Северное Нагорное» в преддверии Дня всех влюблённых стартовала праздничная акция, приняв участие в которой, одна счастливая парочка сможет выиграть билеты на романтичный уик-энд.

«На волнах любви» - название праздничной акции для влюблённых парочек, которую запустили «Лав радио» и многофункциональный комплекс «Северное нагорное». Она посвящена, как можно судить по названию, приближающемуся 14 февраля.

Елена Петракова, представитель радиостанции «Love radio» в Мурманске: «Лав радио» – это вообще радиостанция про любовь, про чувства, про отношения. И мы в эфире нашей радиостанции очень часто проводим акции, розыгрыши. Но так как этот год объявлен в России Годом семьи, мы решили выйти за рамки радиоэфира и провести локальную акцию в торговом центре «Северное Нагорное», чтобы в ней приняли участие не только радиослушатели, но и все жители Мурманской области, которые с 10-го по 18 февраля посетят этот торговый центр».

До 18 февраля влюбленной паре нужно сделать селфи в зеркальной фотозоне на первом этаже «Северного Нагорного», выложить фото у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» с тематическим хештегом. 19 февраля организаторы акции отберут фотографии участников для голосования в группе «Регион 51». Там и определится победитель, который получит главный приз - свидание мечты. А это, ни много ни мало, выходные в загородном доме, билеты в театр, букет цветов и возможность рассказать свою историю любви в эфире «Арктик-ТВ».

- Да, мы уже сделали фотки, отредактируем их, отзеркалим обратно. Мы будем участвовать!

- Да, мы будем участвовать в акции, обязательно пришлём фото.

К Дню всех влюблённых относиться можно по-разному. Можно праздновать, изобретая творческие способы, как удивить свою половинку. Можно не придавать этому дню особого значения. Однако, все согласны, что приятно получать внимание и подарки от своих любимых.

- Каждый год отмечаем, каждый год я жду что-нибудь прекрасное от своего любимого мужа. Например, цветы. Долгожданные.

- Да, отмечаем по возможности. Поздравляем друг друга, смсочки обязательно украшаем смайликами - много сердечек.

- Мы уже вместе больше 10 лет. У нас уже двое детей. И очень крепко любим друг друга. Вот и весь секрет.

Партнёрами акции выступили свадебная студия «Ван Дэй», база отдыха «Голубая бухта», сеть магазинов «ПрофКосметика», школа иностранных языков «Кэпитал Скул центр», «Суши Вок» Мурманск, студия эстетики тела и ногтей «Сахар и Воск».