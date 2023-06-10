Встречаем лето: со снежком и градом, работами по восстановлению леса и рыбалкой на реках и озёрах

На этой неделе больше всего мурманчане говорили о погоде: начало лета было отмечено у нас осадками в виде снега с градом на улице и холодными батареями в квартирах. Когда тепло придёт в наш регион, узнала Екатерина Дементьева…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

А гости студии Ольга Островецкая, врио главы Мончегорска, Екатерина Озерова, секретарь Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе, и Елена Трапезникова, председатель Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе, Евгений Городилов, старший государственный инспектор ГИМС, Елена Захарова, обозреватель фестиваля «Капитан Грей», и Дарья Высоцкая, член оргкомитета фестиваля «Капитан Грей», помогут нам расширить информационное поле.

Но обо всём по порядку.

На этой неделе больше всего мурманчане говорили о погоде: начало лета было отмечено у нас осадками в виде снега с градом на улице и холодными батареями в квартирах. Когда тепло придёт в наш регион, узнала Екатерина Дементьева…

А пока северяне ждут хорошей погоды, мурманчане поделились с журналистами «Арктик-ТВ» планами на лето…

На этой неделе в столицу Заполярья прибыла делегация Государственной Думы во главе со спикером парламента Вячеславом Володиным...

В пятницу утром недалеко от поселка Молочный перевернулся автобус маршрута №104. В момент аварии в салоне ехали 25 пассажиров. Происшествие случилось в районе второго км автодороги «Кола-Выходной». К перевернувшемуся автобусу оперативно прибыли спасатели, скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, а 6 человек госпитализировали в больницу. Погибших среди пассажиров нет. Дорожные полицейские временно перекрыли движение транспорта на этом участке для сохранения следовой информации и выяснения обстоятельств аварии. Кроме того, прокуратура Кольского района начала проверку по данному происшествию. Будет дана оценка исполнению законодательства в безопасности дорожного движения и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Мурманске на улице Связи, 13 произошло возгорание в подъезде жилого дома. Сгорела перегородка в тамбуре на лестничной площадке. Пострадавших нет. На месте побывала наша коллега Анна Шинкаренко…

На Кировском руднике рухнула часть горной породы. Вызвано ли это специально или же порода обваливалась сама, не сообщается. Момент происшествия запечатлели очевидцы. По их информации во время ЧП никто не пострадал.

Тысячи людей приезжают на Кольский полуостров с одной целью – порыбачить. Мурманская область хвалится большим количеством как рек и озёр, так и пресноводных рыб. Но главным уловом считается атлантический лосось, за которым, к слову, уже охотятся рыбаки. Обстановку на берегу выяснила наш корреспондент Екатерина Дементьева...

400 тысяч сосен подрастает в теплицах на Мурманской авиабазе в п.г.т Мурмаши. Эти деревья – наши помощники, они будут использованы для восстановления леса после пожаров…

На месте бывшего карьера будет лес! Вдоль автодороги Мурманск-Лотта на 94 км состоялась посадка деревьев…