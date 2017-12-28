Встречаем Новый год, отмечаем Рождество и ждём первый рассвет

Конец последней рабочей недели – самое время строить планы на Новый год. Тем мурманчанам, кто остается на праздники в городе, скучать не придётся.

Зачем сидеть в новогоднюю ночь дома, если синоптики обещают потепление, а городская администрация яркий праздник? Мурманчан зовут после традиционного бокала под бой курантов и семейного застолья выйти на улицу и отправиться на площадь Пять Углов.

- Приглашаем вас на нашу центральную площадь города - Пять Углов - встретить новогоднюю ночь, - говорит Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации г.Мурманска. – Праздничная программа начнётся в 1.30, а яркий и необычный салют будет проведён в 2 часа ночи.

Около центральной ёлки горожан будут ждать Дед Мороз и Снегурочка. Они дадут старт театрализованному представлению и народным гуляниям. При этом, чтобы встретить 2018 год в хорошей компании, тратиться на такси не придётся, так как в это время по улицам города будут ходить машины общественного транспорта. На ночное дежурство выйдут шесть - «шестёрок», пять - «четвёрок» и шесть автобусов по 18 маршруту. Стоимость проезда останется прежней - 28 рублей.

- Интервал движения будет составлять по троллейбусам 4 и 6 маршрутов от 14 до 15 минут, - говорит Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт». – На автобусном маршруте № 18 - от 14 до 18 минут.

Уже можно планировать и празднование Рождества. В Мурманске народные гуляния уже по традиции состоятся у Семёновского озера.

- В Рождество у нас праздничная программа начнётся в 14 часов, - говорит Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации г.Мурманска.

Ещё один пункт, который мурманчан можно внести в ежедневники 2018 года – традиционная встреча первого рассвета. Над горизонтом после полярной ночи солнце поднимется в 12.34 11 января.

- Мы уже устали от этой полярной ночи, - говорит Татяна Печкарева, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Отсутствие солнечных лучей нас утомляет. Но уже многих лет мурманчане встречают первые лучи солнца на Солнечной сопке.

Самое главное, что всем намеченным планам ни в коем случае не должна помешать погода. Ведь и новогодний салют, и первый рассвет, и традиционные рождественские гуляния состоятся в любую погоду, в очередной раз доказывая, что мурманчане морозов не бояться.