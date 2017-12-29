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День за днём с «Арктик-ТВ»29.12.17 19:30

Встречаем Новый год во всеоружии

Хорошо выглядеть в новогоднюю ночь хочет, пожалуй, каждая женщина. Вот только в предпраздничной суете на создание идеального образа, порой, просто нет времени. Что делать, если на сборы есть всего несколько минут, а встретить бой курантов надо на высоте? Выручит экспресс-макияж.

Итак, у нас есть минимальные ресурсы, всего несколько минут и желание быть неотразимой. Из средств, которые потребуются для быстрого макияжа, можно воспользоваться хайлайтером, консилером, тенями и помадой. Это оптимальный набор, который нам необходим. Секретами новогоднего экспресс макияжа поделится визажист «Арктик-ТВ» Лидия Афиногенова.

Чтобы скрыть маленькие дефекты в виде тёмных кругов под глазами или воспаления выбираем консилер. «Растушевать можно пальчиком, можно спонжиком, либо кисточкой. Все что у вас под рукой, - говорит Лидия Афиногенова, визажист «Арктик-ТВ». - Тени должны быть приглушенных тонов, лучше всего остановиться на естественных цветах. Кремовыми тенями нужно покрыть верхнее веко без каких-либо прорисовок уголков и стрелок. Это может занять слишком много времени. Оттенок универсальный, он подойдет и блондинке, и брюнетке, и рыженькой, всем девушкам».

Ещё один секрет экспресс-макияжа, которым делится специалист визажа Лилия Афиногенова, если под рукой не оказалось румян, можно воспользоваться помадой розового приглушенного цвета. Этот лайфхак, кстати, был хорошо известен советским красоткам.

- Для этого нужно улыбнуться перед зеркалом, у вас появляются яблочки, - рассказывает Лидия Афиногенова. - На эти яблочки чуть-чуть нанесите штрих помадой и слегка растушевываете его. Не следует убирать помаду далеко. Последний штрих экспресс-макияжа – губы.

Добавить сияния и свежести лицу поможет хайлайтер. Чтобы получить желаемый эффект, следует нанести его кисточкой на выпуклые части лица: скулы, спинку носа и галочку над губой.

Итого – 10 минут и можно встречать Новый год во всеоружии, оставаясь красивой не только в глазах родных и близких, но на фото в «Инстаграмме».

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