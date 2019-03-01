Встречами с молодёжью отметили спасатели Всемирный день гражданской обороны

В канун Всемирного дня гражданской обороны в образовательных учреждениях Мурманской области прошли открытые уроки. Беседы и профилактические занятия с юными северянами провели представители МЧС. Некоторым ребятам удалось воочию увидеть работу спасателей на тренировочном пологие.

Ежегодно 1 марта во всём мире отмечают День гражданской обороны. Этот праздник учреждён в целях укрепления знаний о поведении в чрезвычайных ситуациях. Дата для праздника выбрана неслучайно, 1 марта 1972 года была создана Международная организация гражданской обороны.

«С 1993 года Российскую Федерацию в Международной организации гражданской обороны представляет МЧС России. На современном этапе своего развития гражданская оборона стала важной составляющей национальной составляющей безопасности в России, - рассказывает Олег Романенко, заместитель начальника главного управления МЧС России по Мурманской области. - Совместные усилия общества и государства позволяют эффективно противостоять чрезвычайным ситуациям. Каждый человек должен знать потенциальные опасности и угрозы, чтобы правильно и грамотно действовать во время ЧС и помогать себе и тем, кто находится рядом».

В канун своего профессионального праздника сотрудники МЧС провели открытые уроки почти во всех образовательных учреждениях региона. Некоторым ребятам представилась возможность побывать в управлении спасательных служб и своими главами увидеть не только оборудование и технику, но и тренировку специалистов министерства. Огнеборцы продемонстрировали умение вызволять пострадавших из искорёженных автомобилей.

Но и сидя за партами, ребята с удовольствием общались со спасателями. В преддверии оттепелей огромное внимание сотрудники ведомства уделили водоёмам и правилам поведения вблизи водных объектов. Специалисты не понаслышке знают опасности, которые представляют собой ледяная корка на озёрах и реках.