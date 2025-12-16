Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
Встречаться со спасателями лучше только на фотовыставках

В торгово-развлекательном центре «Мурманск Молл» торжественно открыли фотовыставку, посвящённую сотрудникам МЧС России, которые уже на протяжении 35 лет стоят на страже безопасности жителей Заполярья.

Помимо экспозиции на площадке торгового центра развернулось несколько тематических площадок, за каждой из которых находились спасатели и специалисты, готовые показать противопожарный инвентарь и рассказать о его функции, научить вязать узлы и даже помочь примерить желающим форму пожарного.

Также гости экспозиции могли ознакомиться с брошюрами организаций и узнать, какую миссию они выполняют.

Кристина Зяблова, специалист пожарной профилактики регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества: «Это у нас импровизированный макет, с которым мы выезжаем на мероприятии, показываем, как работает система».

Абдул Мамедов, старший дознаватель МЧС России по Мурманской области: «Здесь представлены изолирующие самоспасатели, которые в случае возгорания можно использовать. Он помогает выйти из зоны задымления».

На открытии экспозиции побывали и учащиеся кадетской школы, которые с юного возраста они твёрдо решили, что хотят посвятить свою жизнь помощи людям.

Елисей Дьяков, ученик кадетской школы г. Мурманска: «Мне повезло, что я учусь в кадетской школе, что пошёл туда, что поступил. Там у меня будет хорошее будущее, я смогу поступить на любую должность МЧС, если буду трудиться».

После открытия выставки для гостей провели экскурсию безопасности по торгово-развлекательному центру. Такое событие - новый опыт для жителей Мурманской области.

Дина Рыгина, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Люди должны понимать, что в случае ЧС, в случае пожара, как им покинуть это заведение».

Фотовыставка будет работать на протяжении месяца. Её создатели надеются, что увиденное побудит посетителей задуматься о своей безопасности, чтобы отныне встречаться со спасателями только на фотовыставках.

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
