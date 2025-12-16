Встречаться со спасателями лучше только на фотовыставках
Помимо экспозиции на площадке торгового центра развернулось несколько тематических площадок, за каждой из которых находились спасатели и специалисты, готовые показать противопожарный инвентарь и рассказать о его функции, научить вязать узлы и даже помочь примерить желающим форму пожарного.
Также гости экспозиции могли ознакомиться с брошюрами организаций и узнать, какую миссию они выполняют.
Кристина Зяблова, специалист пожарной профилактики регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества: «Это у нас импровизированный макет, с которым мы выезжаем на мероприятии, показываем, как работает система».
Абдул Мамедов, старший дознаватель МЧС России по Мурманской области: «Здесь представлены изолирующие самоспасатели, которые в случае возгорания можно использовать. Он помогает выйти из зоны задымления».
На открытии экспозиции побывали и учащиеся кадетской школы, которые с юного возраста они твёрдо решили, что хотят посвятить свою жизнь помощи людям.
Елисей Дьяков, ученик кадетской школы г. Мурманска: «Мне повезло, что я учусь в кадетской школе, что пошёл туда, что поступил. Там у меня будет хорошее будущее, я смогу поступить на любую должность МЧС, если буду трудиться».
После открытия выставки для гостей провели экскурсию безопасности по торгово-развлекательному центру. Такое событие - новый опыт для жителей Мурманской области.
Дина Рыгина, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Люди должны понимать, что в случае ЧС, в случае пожара, как им покинуть это заведение».
Фотовыставка будет работать на протяжении месяца. Её создатели надеются, что увиденное побудит посетителей задуматься о своей безопасности, чтобы отныне встречаться со спасателями только на фотовыставках.