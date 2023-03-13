«Встречай весну по-новому», или Северянки проверяют себя в единоборстве

На протяжении трёх лет в Мурманской области действует проект под название «Про неё». Цель сообщества - поддержать женщин, заботящихся о детях с ограниченными возможностями здоровья.

В этот раз участницы смогли проверить себя на выносливость, проявить свою силу и выдержку.

Встречай весну по-новому, именно так можно сказать о тренировке по единоборствам. Сначала участницы хорошенько размялись: побегали, попрыгали, постояли в планке. С виду вроде бы всё просто, но спустя несколько минут, захотелось перевести дух.

После небольшого перерыва перешли к следующему этапу, включающему отработку ударов руками и ногами, в сочетании с аэробными и силовыми упражнениями. Проводит тренировку Оксана Собинина. В спорте она более шести лет, имеет синий пояс по Джиу-Джитсу.

Как говорит Оксана, единоборства это не только помахать руками и ногами, это целая философия, чтобы не причинить вреда спарринг-партнёру, делая какие-то приёмы.

Оксана Собинина, спортсмен, занимается единоборствами, синий пояс по BJJ: «Это очень интересная и эффективная тренировка как для женщин, так и для мужчин, потому что за одну тренировку можно потратить 600 до 800 калорий. Это и кардио, и аэробные нагрузки и хорошая физическая подготовка и повышается самооценка и уверенность в себе».

Участницы тренировки - это девушки, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Одна их них - Екатерина Иванова в проекте «Про неё», включающего и вот такой этап с борьбой, уже два года, прошла разные обучения и после первой части подумывает заниматься на постоянной основе.

Екатерина Иванова, участница проекта «Про неё»: «Очень давно хотела попробовать какие-нибудь единоборства, побить грушу, выплеснуть эмоции, которые скопились за неделю».

Сейчас в проекте запущена программа «Встречай весну по-новому». Это разные варианты мастер-классов.

Оксана Кошевич, региональный оператор проекта «Про неё», Мурманская область: «Сегодня это какие-то элементы единоборств, дальше у нас запланированы вокальные мастер-классы, художественные у нас регулярно проходят. Дальше мы хотим попасть на стрельбу из лука. Такие интерактивы, которых мы ещё не пробовали».

Инициатором проекта «Про неё» выступили активисты регионального Народного фронта. В нем нет ограничений по количеству участниц. Присоединиться может любая женщина, которая воспитывает ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.