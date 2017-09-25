Встречайте - в Мурманском отделении генерального консульства Финляндии новый консул

Сари Кантола приступила к обязанностям в августе этого года. Ранее она работала в генеральном консульстве в Санкт-Петербурге, а также в Министерстве иностранных дел Финляндии.

В Мурманске Кантола не впервые. Она любит крепкий кофе и путешествия. Особенно ей запомнилось путешествие на атомоходе на Северный полюс, где она была в 2010 году с визитом в русском лагере дрейфующей станции на Барнео.