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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.12.22 19:30

Встречайте Новый год без долгов!

Своевременная оплата долгов позволяет избежать наступления негативных последствий, таких как арест денежных средств в банках, автотранспорта и иного имущества. Да, погасить задолженности в современных реалиях стало проще, но в некоторых ситуациях всё равно нужна консультация.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, акции «В новый год – без долгов!» стартовала в Мурманской области 19 декабря и продлится до 30 декабря.

Михаил Зборовский, начальник отдела урегулирования задолженности физических лиц: «Цифровизация позволила северянам оплачивать долги комфортным способом, минуя непогоду и личные обстоятельства. Проверить свою задолженность вы можете посредством «личного кабинета» налогоплательщика или портала госуслуг. Также можно обратиться в налоговый орган. Оплатить задолженность вы также можете посредством вышеперечисленных сервисов, а также на сайте Федеральной налоговой службы, либо по реквизитам в банке».

Своевременная оплата долгов позволяет избежать наступления негативных последствий, таких как арест денежных средств в банках, автотранспорта и иного имущества. Да, погасить задолженности в современных реалиях стало проще, но в некоторых ситуациях всё равно нужна консультация.

Юлия Коротаева, заместитель начальника межрайонного специализированного отделения судебных приставов по особым производствам: «Телефон доверия» - это группа телефонного обслуживания, телефон сорок двадцать два сорок четыре, по которому любой гражданин может обратиться в случае невозможности связаться непосредственно с приставами-исполнителями на местах. Они переключают, либо собирают необходимую информацию и записывают контактный телефон, на который можно перезвонить, сообщив о разрешении возникшей ситуации».

Одна из главных задолженностей - налоговая, подчеркивают специалисты. Например, налог на имущество нужно оплатить до 1 декабря. В предпраздничной череде об этом можно и забыть. За такую оплошность придётся заплатить больше.

Михаил Зборовский, начальник отдела урегулирования задолженности физических лиц: «В связи с просрочкой задолженности налогоплательщику начисляются пени. В случае направления на принудительное исполнение в службу судебных приставов к должникам могут быть применены принудительные меры в виде исполнительского сбора, а также госпошлина за рассмотрение дела в суде, если это физическое лицо».

Специалисты напоминают, что те же пени лучше не копить, а заплатить как можно раньше, даже, если вы просрочили платёж, чтобы встретить Новый год без долгов.

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