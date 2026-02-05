Встречайте! Первым заместителем министра здравоохранения Мурманской области стал Сергей Чуксеев

Сергей Чуксеев работает в системе здравоохранения более 15 лет, в прошлом он анестезиолог – реаниматолог. Был заведующим отделением, заместителем главного врача областной клинической больницы, курировал центр медицины катастроф и отделение санавиации.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр-здравоохранения Мурманской области: «Это человек, имеющий свою позицию. По тем проектам, которые он курировал в Минздраве у нас достигнуты очень значимые результаты. Мы вышли на исторический минимум по трём ключевым показателям, характеризующим летальность: одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях, больничная летальность при инфаркте миокарда и при острых нарушениях мозгового кровообращения. Таких низких показателей, а чем они ниже, тем лучше, в истории наших статистических наблюдений в регионе ещё не было».

По словам министра, командная работа позволила достичь хороших результатов в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в регионе.

Сергей Чуксеев, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Весь отдаюсь работе и этого требуют жители, и вся система здравоохранения».

Сегодняшнее представление журналистам первого зама состоялось буквально на бегу - в коридорах областной клинической больницы.