«Встречная полоса» - 120 нарушений

Сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области подвели итоги операции «Встречная полоса». За время рейдов пресечены более 120 нарушений.

Законодательством за пересечение двойной сплошной предусмотрена ответственность в виде штрафа пять тысяч рублей. Либо лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев.

Как отмечают сотрудники Госавтоинспекции, главная задача мероприятия состоит, прежде всего, в профилактике нарушений правил дорожного движения.