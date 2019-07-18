«Встретился с медведем? Заполни анкету!» - советует «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Этим летом в Мурманске по различным муниципальным программам будет построено полтора десятка детских игровых комплексов, спортплощадок и два футбольных поля. Но это ещё не всё. По инициативе главы области Андрея Чибиса в Мурманске дополнительно построят ещё шесть комфортных зон для семейного отдыха. Как они будут выглядеть и где будут располагаться, читатели узнают из свежей «Вечёрки».

«Встретился с медведем? Заполни анкету!» - под таким заголовком «Вечёрка» публикует материал, в котором сообщает, что на Кольском полуострове обитают более тысячи медведей. И шанс встретить его в лесу довольно велик. В преддверии грибного сезона «Вечерний Мурманск» рассказывает читателям, как нужно себя вести, встретив медведя, и напоминает различные истории, когда косолапые всё же нападал на людей.

Маленькая худенькая мурманская студентка Лена Токсарова весом всего 43 килограмма ничем внешне особо не отличается от сверстниц. И лишь самый близкий круг её друзей и знакомых знает, какая сила кроется в этом хрупком теле. Девушка занимается пауэрлифтингом и легко поднимает штангу в два раза больше собственного веса. Этот материал опубликован в «Вечёрке» под заголовком «Королева качалки».

Ближе к осени в Мурманске появятся скамейки с подогревом. А некоторые из них даже будут с крышей. Сколько всего таких тёплых лавочек установят в городе? И в каких местах они появятся? Об этом своих читателей информирует «Вечерний Мурманск».

Также из свежего выпуска «Вечернего Мурманска» читатели узнают: кому отменят перерасчёт по отоплению; как врачи и кальян срывают призывную кампанию; почему в Мурманске грузины рынок не сдают.